Выплаты при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции увеличат вдвое

Разъехаться после аварии без инспектора ГАИ станет намного проще. Сегодня Госдума обсуждает законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по «европротоколу» — без участия сотрудников полиции — со 100 тыс.
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