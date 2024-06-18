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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Выплаты при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции увеличат вдвое

Разъехаться после аварии без инспектора ГАИ станет намного проще. Сегодня Госдума обсуждает законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по «европротоколу» — без участия сотрудников полиции — со 100 тыс.

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