У вас интуиция развита из рук вон плохо или хорошо? Проверьте себя! фото: фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)Руки! Вымыты? Надо, Федя, надо: Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day) или же Всемирный день чистых рук 15 октября! Жмем руку тем, для кого это праздник каждый день: невероятно, но мытье рук было и есть один из самых действенных методов пресечения передачи инфекций и профилактики болезней.
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