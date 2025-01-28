Андрей Клинцевич: Турции придется встать на сторону НАТО в случае конфликта с Россией - SETA

Турции придется встать на сторону НАТО в случае конфликта с Россией - SETAВ докладе турецкого аналитического центра SETA говорится, что Анкара, которая пытается оставаться нейтральной в конфликте между Россией и Украиной, может встать на сторону НАТО, если Россия применит военную силу, в том числе … .
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