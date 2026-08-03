Русофобская Украина. Истоки русофобии и комплекса неполноценности на Украине

Как и почему на юго-западных русских землях появилась озлобленная и страдающая комплексом неполноценности часть русского народа, отвергнувшая свои русские корни и развязавшая ожесточенное противостояние со своей исторической Родиной.
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