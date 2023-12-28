Полицейские Ненецкого автономного округа поздравили воспитанников подшефного детского дома с наступающим 2024 годом

27 декабря 2024 года, в преддверии новогодних праздников и в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу посетили подшефный детский дом, поздравили воспитанников и коллектив с наступающим Новым 2024 годом.