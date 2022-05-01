В СПбГУ объяснили запрет студенческой онлайн-газете упоминать название вуза

Руководство университета таким образом борется с распространителями недостоверной информации. Студенческое сообщество «Студень» сообщило о том, что Санкт-Петербургский государственный университет запретил изданию упоминать своё наименование.
Руководство университета таким образом борется с распространителями недостоверной информации. Студенческое сообщество «Студень» сообщило о том, что Санкт-Петербургский государственный университет запретил изданию упоминать своё наименование.
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