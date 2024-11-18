LEGO Horizon Adventures: Обзор нового приключения Элой

Как вы уже наверняка знаете, LEGO Horizon Adventures почти наверняка провалилась: пиковый онлайн в Steam составил всего 602 человека, а это 21-е место среди всего LEGO-игр и второй худший результат для релизов Sony на этой платформе (ниже только у Sackboy: A Big Adventure).