Отставной дипломат призвал учредить трибунал и казнить Вучича

В статье для прозападного издания Danas в прошлом югославский дипломат Любомир Анджелкович, ссылаясь на опыт африканских стран, призвал оппозицию собрать Конгресс народного оздоровления (КНО), который должен будет взять власть в стране.
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