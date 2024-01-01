Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Едаменко
    В первую тревогу сбито 4 снаряда "Ольхи". Во вторую - пять. Сейчас пишут, что в третью тревогу сбили восемь, из той ж...В Белгородской об...
  • Иванов
    Качайте быстрее, а то хозлы быстрее откачают. Нашли кому доверить свой газ, дебилы гейропейские.!FT: европейские к...
  • Sergey Иванов
    Круто! Буду знать.Сеул выразил прот...

Путин оценил спортзалы для реабилитации военных в госпитале имени Вишневского

Путин оценил спортзалы для реабилитации военных в госпитале имени Вишневского

Весь процесс реабилитации военных в центральном военном госпитале имени Вишневского от залов ЛФК и физиотерапии по компьютерного класса, где в которых происходит переподготовка, показали президенту России Владимиру Путину во время визита в Центральный военный госпиталь имени Вишневского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх