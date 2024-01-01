Путин оценил спортзалы для реабилитации военных в госпитале имени Вишневского

Весь процесс реабилитации военных в центральном военном госпитале имени Вишневского от залов ЛФК и физиотерапии по компьютерного класса, где в которых происходит переподготовка, показали президенту России Владимиру Путину во время визита в Центральный военный госпиталь имени Вишневского.