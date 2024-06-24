Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Все больше попадается материала, где казахи, живущие в Казахстане, выступают за дружбу и союз с Россией.
По поводу союза русских с казахами и настроений на той стороне
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ман
Прожил в дружбе все детство с казахами и никогда не замечал кто рядом: русский, казах, немец!!!!! МЫ ЕДИНЫ!!!! ТОЛЬКО ИДИОТЫ-ПОРОЗНЬ.......
Ответить
11 час.
Виталий Кирпиченко
Правильные слова! Ленин и Сталин сделали великое дело -- объединили народы всех национальностей, проживающих на общей территории. Объединение, а не закабаление! Эти годы были самыми результативными в развитии республик СССР! Необходимость возрождения СССР нового типа очевидна и давно назрела.
Ответить
2 час.
ВН
Валерий Николаевич
У всех руководителей бывших союзных республик (и РФ не исключение) есть болевые точки, о которых за бугром очень хорошо знают, это деньги и родственники. На эти точки условный Байден периодически давит и указывает, что надо делать. Отсюда разные заявления и постановления начальника своей страны, противоречащие здравому смыслу
Ответить
2 час.
Свежие комментарии