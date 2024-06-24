По поводу союза русских с казахами и настроений на той стороне

Александр Ман Прожил в дружбе все детство с казахами и никогда не замечал кто рядом: русский, казах, немец!!!!! МЫ ЕДИНЫ!!!! ТОЛЬКО ИДИОТЫ-ПОРОЗНЬ.......

Виталий Кирпиченко Правильные слова! Ленин и Сталин сделали великое дело -- объединили народы всех национальностей, проживающих на общей территории. Объединение, а не закабаление! Эти годы были самыми результативными в развитии республик СССР! Необходимость возрождения СССР нового типа очевидна и давно назрела.