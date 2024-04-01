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Российские силы ПВО перехватили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Российские силы ПВО перехватили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области.

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Комментарии
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Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
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