Решение проблемы с мусором с помощью современных пакетов

Сегодня все намного проще — достаточно купить мешки для мусора, и проблема с мусором будет решена. Где используются пакеты для мусора Мешки для мусора представляют собой специальные полиэтиленовые пакеты, рассчитанные на сбор и временное хранение различного рода отходов: бытовых, включая обрывки бумаги, обрезки ткани, упаковку продуктов и так далее;строительного мусора;отходов от ведения домашнего, приусадебного хозяйства, профессиональной деятельности.