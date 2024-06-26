Россия может понизить уровень дипотношения с западными странами

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ответ на антироссийские действия Москва среди прочих мер рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада, – сообщают в четверг, 27 июня, «Известия».
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