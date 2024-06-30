Шесть человек отравились салатом в Волгоградской области

Среди пострадавших, которые почувствовали себя плохо после употребление салата, был ребёнок.В городе Волжском Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело после отравления шести человек купленным салатом.
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