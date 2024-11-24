Мария Шукшина: Мечтается ли сегодня?...

Sergey Korneev

ДЛЯ ХОББИХОРСОВ ВСЕХ МАСТЕЙ и КОНСТРУКЦИЙ ПАЛОЧЕК, ВНОШУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАМЕТКУ. Цель данного Послания – затормозить развал существующей Системы. Остановить его мы уже не сможем. Я ещё три года назад писал, что Библейская черта «Мене, мене, текел, упарсин» пройдена. Тогда это звучало, как Идиотизм. Теперь это, совершенно, очевидно. Начиная с 1991 года прекратило существование порядка (новые данные) 80.000 средних и крупных предприятий (500 и более работников). Откуда такие данные!? Набираем в Поисковике – список предприятий, прекративших существование с 1991 года. Там, самые крупные и известные. А потом идём экскурсией по своему Городу, Посёлку, Промзоне. Не будем придираться к цифрам. Точного ответа ни у кого нет. Важен сам факт. Сможем ли мы существовать без Импортозамещения? Кому непонятно, что Время гауляйтеров закончено. То, что ещё совсем недавно устраивало всех – Глобальный Запад, наших Олигархов и даже, Китай, подходит к Концу. Должно произойти прямое Господозамещение и Великое переселение Народов. В том числе, «на Землю без Народа придёт Народ без Земли» Почему это должно произойти, рассмотрим ниже. Весь Мир давно не мяучит. Приказали Президенту ЮАР Фредерику де Клерку передать Власть Нельсону Манделе ещё в далеком 1991 году и это было сделано. При этом, то что начнется апартеид наоборот, ущемление прав Белого населения, никому дела не было. В 2007 г В.В.Путин был признан Человеком Года. А уже в в 2023 году Международный Уголовный Суд выдал Ордер на его арест. Наступит время, когда Страну сомнут. Если не с Запада, так с Востока. А вместе со Страной и всех нас. А главное – произойдёт Господозамещение. Весь Мир давно не мяучит. Пока ещё пытаемся мяучить мы и Китай. «Без Теории нам смерть, смерть, смерть» Дедушка Сталин Для начала необходимо честно и откровенно назвать вещи своими именами. В Мире идёт демонтаж Капиталистической Системы. Ибо прибыль в 2-5% или вовсе её отсутствие, приводит к накоплению Долгов перед Банками и вопрос стоит не о Прибыли, а о постоянной докапитализации избранных Банков. А это, уже не Капитализм. Возникает Новая Система Производства и Новая Система Общественных Отношений. В России Капитализм мог бы существовать несколько десятилетий, но судя по тому, как ведут себя Крутые, Блатные и Пальцевеерные, это не случится. На наших глазах происходит Крах Системы. ЗАДАЧА ВСЕХ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ – ОТОДВИНУТЬ ЭТОТ КРАХ. ПОСТЕПЕННО ДЕМОНТИРОВАТЬ ЭТУ СИСТЕМУ И ПОСТРОИТЬ НОВУЮ. Не будем врать сами себе. ЭТО БУДЕТ – НОВЫЙ ФЕОДАЛИЗМ. Правда, сами Крепостные об этом догадываться не будут. И это, лучшее, что может быть. МИР СТРОИТ ЭЛЕКТРОННО- РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ. Почему не возвращение в СССР или Инклюзивный Капитализм (по сути дела Вульгарный Коммунизм)? Потому что, Народ превратили в Население с высочайшим уровнем Эгоизма. С полным отсутствием Самоорганизации. Кроме мигрантов. И попытка ввести «Красный проект» приведёт к деградации всех сторон Жизни. Крупные средства производства придётся Национализировать, а «кормление» будет происходить от дочерних Предприятий. Подробности как-нибудь потом. На Переходный Период. Берем пример с Запада. Согласно мнения профессора А.Фурсова, Миром правят порядка 50 семейств. Вместе с прихлебателями, пусть несколько тысяч. Остальных необходимо сделать Равными и Счастливыми. Что делаем в России? Определяем Круг Избранных из нескольких десятков семей. Мало тебе одного Дворца – построим пять. Мало тебе десяти автомобилей, купим пятьдесят. Мало тебе трёх яхт, построим ещё пять. Но… ВЛАСТЬ – ЭТО НЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, А КОГДА НЕКОГДА СХОДИТЬ ПОССАТЬ. Когда показывают лиц, наделённых Властью, как они занимаются спортом, делают художественные поделки, пишут картины и прочее, то у всех возникает вопрос, а Государственными делами Вы, когда занимаетесь!? Поэтому, наступает момент, когда все эти Приблуды становятся лишними. Какие такие яхты, тебе поссать некогда сходить. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ БЕРУТ, СОГЛАСНО ЧИНА. И НЕ ВЫСОВЫВАЮТСЯ. В ВАШЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ШИКАРНЫЙ ДВОРЕЦ – В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ, ЭТО – ПОНТЫ НЕ ПО ЧИНУ. Это всё не есть хорошо. Но на Переходный Период необходимо сделать так. А потом необходимо создать Теорию. «Без Теории нам смерть, смерть, смерть» Дедушка Сталин Воюю ли я с Глобалистами. Нет. Они же выступают за Счастье всего Человечества. Кто против!? Только закончится всё это Катастрофой. Писать по этой Теме около сотни страниц, у меня возможности нет. К тому же всё должно идти по порядку. Имею ли Право так писать??? Да. Ещё 7,5 лет назад я, достаточно, подробно описал то, что происходит сейчас, почему это неминуемо, как будет происходить - не совсем спрогнозировал (проект четыре Всадника Апокалипсиса не предусмотрел, я - не ясновидящий, а логик) и чем долно закончиться.... Те, кто следят за нами по Долгу службы, должны подтвердить.