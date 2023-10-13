Россиянин присвоил чужой выигрыш в лотерею на 2,7 млн рублей и поплатился

В отношении 34-летнего жителя станицы Преображенской, находящейся на территории Волгоградской области, возбудили уголовное дело в связи с кражей выигрышного лотерейного билета, сумма которого составила 2,7 млн рублей.
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