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Россиянин присвоил чужой выигрыш в лотерею на 2,7 млн рублей и поплатился

Россиянин присвоил чужой выигрыш в лотерею на 2,7 млн рублей и поплатился

В отношении 34-летнего жителя станицы Преображенской, находящейся на территории Волгоградской области, возбудили уголовное дело в связи с кражей выигрышного лотерейного билета, сумма которого составила 2,7 млн рублей.

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