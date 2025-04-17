На Алтае по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к храмам и святым местам

Жители смогут комфортнее добираться до церквей, храмов, монастырей и мест паломничества В Алтайском крае в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланирован ремонт автомобильных дорог, ведущих к религиозным объектам, сообщает региональный Минтранс.
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