На Алтае по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к храмам и святым местам

Жители смогут комфортнее добираться до церквей, храмов, монастырей и мест паломничества В Алтайском крае в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланирован ремонт автомобильных дорог, ведущих к религиозным объектам, сообщает региональный Минтранс.