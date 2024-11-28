Россия передаст первый фрегат проекта 11356 ВМС Индии в декабре

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Передача первого фрегата Tushil проекта 11356 Индии и подъем на нем флага национальных ВМС состоится в Калининграде 9 декабря, сообщили РИА Новости в судостроительной отрасли.
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