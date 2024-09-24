Неделя высокого уровня на Генассамблее ООН. Вызовы и позиции России Ольга Вайленко24 сентября на 79-й Генеральной ассамблее ООН стартует «неделя высокого уровня», которая традиционно собирает глав государств и правительств из всех уголков мира для обсуждения ключевых вопросов глобальной повестки.
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