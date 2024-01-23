Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки об армии

ГД рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки о ВС России 24 января Государственная дума (ГД) рассмотрит в среду, 24 января, законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства.