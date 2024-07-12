Как Пугачева устроилась в Юрмале: дом со скидкой, личный повар и доставка продуктов

Артистка пробудет в Латвии до конца августа. Алла Пугачева с сыном Гарри и дочкой Лизой Социальные сетиАлла Пугачева недавно приехала в Юрмалу, где она отдыхает каждый год вместе с детьми — двойняшками Гарри и Лизой.