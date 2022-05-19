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Вячеслав Фетисов: «Безальтернативность Третьяка – преступление, бюджет ФХР – запредельный. Президент России построил 400 катков, а результаты – ужасающие»

Вячеслав Фетисов раскритиковал переизбрание Владислава Третьяка на пост президента ФХР. 19 мая 70-летний Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на четыре года.

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