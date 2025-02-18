Запад потерпел поражение на Украине, заявил турецкий политик Топкурулу

Запад, несомненно, потерпел поражение на Украине, о чем свидетельствует решение США пойти на переговоры с Россией, заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу 18 февраля РИА Новости.
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