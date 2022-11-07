Советник Байдена по нацбезопасности Салливан ведет переговоры с Кремлем — WSJ

Советник Джо Байдена по нацбезопасности Салливан ведет переговоры с Ушаковым и Патрушевым. В целях предотвращения эскалации конфликта на Украине, в том числе использования ядерного оружия, а также поддержания коммуникации двух стран советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, указывает Wall Street Journal со ссылкой на источники.