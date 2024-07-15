Что такое "дайвинг-сафари"

Дайверы из Молдовы активно участвуют в дайвинг-сафари - морском круизе на корабле, организуемом с целью посещения удалённых от берега мест, с насыщенной программой погружений, наиболее ярко раскрывающей подводный мир данного района моря.
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