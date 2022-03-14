Все о вреде воздержания: 5 опасных последствий для здоровья

Не все болезни от нервов. Рассказываем, чем опасно воздержание. unsplash.com/CC 0 Простатит и рак предстательной железы Регулярная половая жизнь снижает риск развития рака простаты, к такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы медицины.