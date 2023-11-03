За рубежом задержан лидер «азербайджанской мафии», избивавшей петербуржцев: главное

В Азербайджане задержали главу банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга. 19-летний Турал Мамедов, создавший группировку, чтобы избивать обычных людей, совсем скоро будет экстрадирован в РФ для дальнейшего разбирательства.