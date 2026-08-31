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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лилль» за 15 млн евро купил лучшего нападающего Эредивизи Уэду у «Фейеноорда»

«Лилль» купил нападающего « Фейеноорда »  Аясе Уэду . 28-летний форвард сборной Японии и «доги» подписали контракт до лета 2030 года.

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