Сергей Неверов лично займется «нехорошей квартирой» на проспекте Строителей

Оказывается, об этой квартире давно знает весь Смоленск Депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Неверов лично подготовит обращения в прокуратуру и УМВД по поводу закрытия незаконной алкогольной точки в одной из квартир дома №1/42 на проспекте Строителей в Смоленске.
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