Смоленск 2.0
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Сергей Неверов лично займется «нехорошей квартирой» на проспекте Строителей

Сергей Неверов лично займется «нехорошей квартирой» на проспекте Строителей

Оказывается, об этой квартире давно знает весь Смоленск Депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Неверов лично подготовит обращения в прокуратуру и УМВД по поводу закрытия незаконной алкогольной точки в одной из квартир дома №1/42 на проспекте Строителей в Смоленске.

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