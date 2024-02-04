Сергей Неверов лично займется «нехорошей квартирой» на проспекте Строителей

Оказывается, об этой квартире давно знает весь Смоленск Депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Неверов лично подготовит обращения в прокуратуру и УМВД по поводу закрытия незаконной алкогольной точки в одной из квартир дома №1/42 на проспекте Строителей в Смоленске.