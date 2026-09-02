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Что сказал Владимир Путин на встрече с прессой по итогам саммита ШОС

Что сказал Владимир Путин на встрече с прессой по итогам саммита ШОС

Как передает ТАСС, вчера Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провел ряд двусторонних встреч в Киргизии.

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