Что сказал Владимир Путин на встрече с прессой по итогам саммита ШОС

Как передает ТАСС, вчера Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и провел ряд двусторонних встреч в Киргизии.
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