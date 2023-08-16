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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 августа 2023 года

Энергия дня семнадцатого августа две тысячи двадцать третьего года = 761 = Архитектура — это музыка в Пространстве, как бы застывшая музыка =Благодарность за всё хорошее, что у вас уже есть - это основа изобилия =Божественное терпение и терпимость ко всему, что ещё не совершенно = Более возвышенный брак, когда супруги вместе занимаются самопознанием =  Брачные узы не свяжут вам руки и ноги цепями - вяжите те узы цветами! = Будьте готовы растянуть свою энергетическую оболочку = Вернётся тот, кто сильно любит! Дождётся тот, кто сильно ждёт! = В Пространстве нет верха, низа, право, лево, сегодня, завтра, а всё ЕДИНО, многомерно= Всё зависит от тебя самого, от того, как ты сам ко всему относишься = Всё идёт своим чередом.

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Комментарии
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Игорь Кинжалов
Если трудиться только для Будущего, то своё Настоящее профукаешь...
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10 час.
A
Antanas
Прекрасные изречения.👍👍👍👍👍.
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1 час.

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