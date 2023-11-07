В ООН заявили, что с голодом столкнуться более 1,6 млн детей в Южном Судане

Согласно информации, предоставленной Всемирной продовольственной программой ООН, в 2024 году более 1,6 миллиона детей до пяти лет столкнутся с проблемой недоедания в районах Южного Судана, пострадавших от наводнений.
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