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Россия потребовала от Франции принять меры для безопасности своих загранучреждений

Россия потребовала от Франции принять меры для безопасности своих загранучреждений

Россия требует от властей Франции принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений в республике, заявило посольство РФ в Париже в связи с инцидентом, произошедшим в понедельник, 24 февраля, когда в Марселе было совершено нападение на генконсульство.

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