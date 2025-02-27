Россия потребовала от Франции принять меры для безопасности своих загранучреждений

Россия требует от властей Франции принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений в республике, заявило посольство РФ в Париже в связи с инцидентом, произошедшим в понедельник, 24 февраля, когда в Марселе было совершено нападение на генконсульство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии