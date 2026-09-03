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Воронежские новости

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40 миллионов рублей зарплаты вернули работникам воронежского предприятия после вмешательства Гострудинспекции

40 миллионов рублей зарплаты вернули работникам воронежского предприятия после вмешательства Гострудинспекции

Крупное промышленное предприятие ООО «Обогатительное Оборудование» полностью рассчиталось по многомилионным долгам перед своим коллективом.

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