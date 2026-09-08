Сергей Лавров признался, что сочиняет стихи для друзей к юбилеям

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что до сих пор пишет стихотворные поздравления для друзей, однако уделяет этому занятию меньше времени, чем раньше.
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