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Татар-информ

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Сергей Лавров признался, что сочиняет стихи для друзей к юбилеям

Сергей Лавров признался, что сочиняет стихи для друзей к юбилеям

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что до сих пор пишет стихотворные поздравления для друзей, однако уделяет этому занятию меньше времени, чем раньше.

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