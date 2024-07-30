Грянула буря. Сильная магнитная: во сколько сегодня пик G3, окончание завтра и «всхлип» в августе

Сначала был перебор по температурным значениям – как считает известный метеоролог Александр Шувалов, этот месяц может стать самым жарким для Кубани за всю историю метеонаблюдений.
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