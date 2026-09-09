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Регионы России

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Apple проведет осеннюю презентацию под руководством нового CEO Джона Тернуса

Apple проведет осеннюю презентацию под руководством нового CEO Джона Тернуса

Компания Apple 9 сентября в 20:00 по московскому времени проведет главную презентацию осени под названием «Surprise and Shine».

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