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Ребенок, зачатый с помощью ИИ

Ребенок, зачатый с помощью ИИ

Ученым из компании Conceivable Life Sciences удалось провести процедуру оплодотворения с помощью полностью автоматизированной системы ЭКО, управляемой искусственным интеллектом.

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