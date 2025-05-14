Глава МИД Арагчи: Тегеран и Москва ведут подготовку визита Путина в Иран

Тегеран и Москва ведут подготовку визита российского лидера Владимира Путина в Иран. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, информирует ТАСС.
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