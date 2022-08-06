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Басурин сообщил о ликвидации трех гаубиц M777 и танка ВСУ в боях на территории ДНР

Басурин сообщил о ликвидации трех гаубиц M777 и танка ВСУ в боях на территории ДНР

wikipedia.org / Specialist Evan D. Marcy, U.S. Army/Public Domain Союзные войска за минувшие сутки уничтожили три гаубицы M777, переданные Вооруженным силам Украины из США, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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