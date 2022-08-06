Басурин сообщил о ликвидации трех гаубиц M777 и танка ВСУ в боях на территории ДНР

wikipedia.org / Specialist Evan D. Marcy, U.S. Army/Public Domain Союзные войска за минувшие сутки уничтожили три гаубицы M777, переданные Вооруженным силам Украины из США, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Популярные статьи
- В телеграме обсуждают предложение депутатов уволить Урганта, Васильева и Молочникова за “антироссийскую деятельность”
- «Нам нужна Россия»: экс-глава МИД Австрии спрогнозировала закат Европы из-за собственного невежества
- Володин призвал США покаяться перед человечеством в дни траура по Хиросиме и Нагасаки
Свежие комментарии