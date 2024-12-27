На трассе «Таврида» выявили незаконную перевозку 50 тонн зерна

Фото: пресс-служба РоссельхознадзораВ преддверии новогодних праздников сотрудники Азово-Черноморского управления Россельхознадзора провели масштабный рейд на автотрассе «Таврида» совместно с сотрудниками ГИБДД Ленинского района Крыма.
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