ВСУ на Курском направлении: потери до 225 военных за сутки, атака отбита

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о потерях ВСУ на Курском направлении. За сутки количество военнослужащих противника сократилось на 225 человек, была успешно отражена контратака штурмовой группы.
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