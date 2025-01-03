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ВСУ на Курском направлении: потери до 225 военных за сутки, атака отбита

ВСУ на Курском направлении: потери до 225 военных за сутки, атака отбита

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о потерях ВСУ на Курском направлении. За сутки количество военнослужащих противника сократилось на 225 человек, была успешно отражена контратака штурмовой группы.

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