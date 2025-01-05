Холодные воды Балтики становятся горячими, и это факт. Очевидно, что конфликт в северных морях не просто готовится внахлёст по отношению к текущему, и будет запущен в полную силу, как только затухнет война на суше – нет, всё оказалось гораздо сложнее.
Пошла жара: финны захватили танкер – как Путин ответит на этот вызов
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Т.е., не надо поддаваться на провокации... А что надо? В очередной раз утереться?
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9 час.
Владимир Елкин
Будем надеяться на мудрость руководства. Им виднее, т.к. располагают всей информацией!
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9 час.
Игорь Кузнецов
Нефть в танкере российская, а сам он приписан к порту в Гонконге. Пусть Китай и разбирается с его задержанием. Если без эмоций - "Объемы торговли России и Финляндии за девять месяцев 2024 года упали, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 31% до 960,6 млн евро..." Нужно просто обнулять товарооборот.
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15 мин.
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