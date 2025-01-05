Пошла жара: финны захватили танкер – как Путин ответит на этот вызов

Т.е., не надо поддаваться на провокации... А что надо? В очередной раз утереться?

Игорь Кузнецов

Нефть в танкере российская, а сам он приписан к порту в Гонконге. Пусть Китай и разбирается с его задержанием. Если без эмоций - "Объемы торговли России и Финляндии за девять месяцев 2024 года упали, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 31% до 960,6 млн евро..." Нужно просто обнулять товарооборот.