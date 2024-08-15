Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Ещё бы,от них правды не ждите!Вся властт в Европе,это "режимы"!Польша опровергла...
  • Галина
    Молодец.Алаудинов обвинил...
  • Сергей Oблезов
    Отправят к Диане!Принц Гарри и Мег...

Южная Корея предложила создать общий орган управления с КНДР

Южная Корея предложила создать общий орган управления с КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать общий консультативный орган с КНДР по вопросам экономики, который может позволить начать диалог между двумя государствами и снизить напряженность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
&quot;кнут и пряник&quot; в одном флаконе! - &quot;мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации.&quot;... а вы начните! скорее всего и вопросы &quot;денуклеаризации&quot; отпадут, ибо все страхи от непонимания.
Ответить
16 час.
Н
Николай
&quot;...консультативный орган с КНДР по вопросам экономики,...&quot; нужен, НО вместе с ВС КНДР - это будет мощнейшее государство, которое будет диктовать СВОИ условия штатам!!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх