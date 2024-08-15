Южная Корея предложила создать общий орган управления с КНДР

СК

Сергей Ковалев

"кнут и пряник" в одном флаконе! - "мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации."... а вы начните! скорее всего и вопросы "денуклеаризации" отпадут, ибо все страхи от непонимания.