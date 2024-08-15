Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил создать общий консультативный орган с КНДР по вопросам экономики, который может позволить начать диалог между двумя государствами и снизить напряженность.
Южная Корея предложила создать общий орган управления с КНДР
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
"кнут и пряник" в одном флаконе! - "мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации."... а вы начните! скорее всего и вопросы "денуклеаризации" отпадут, ибо все страхи от непонимания.
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16 час.
Н
Николай
"...консультативный орган с КНДР по вопросам экономики,..." нужен, НО вместе с ВС КНДР - это будет мощнейшее государство, которое будет диктовать СВОИ условия штатам!!!
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12 час.
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