ФСБ опубликовала архивные материалы о деятельности украинских националистов в Крыму во время Великой Отечественной войны

В рамках проекта "Срока давности нет" Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало архивные материалы, касающиеся деятельности запрещенной в Российской Федерации Организации украинских националистов (ОУН).
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