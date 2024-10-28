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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Колорадо» о 1-й шайбе Коваленко в НХЛ: «Я рад за него. Приятно видеть, когда усилия таких ребят вознаграждаются»

Форвард «Эвеланш» открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:4).  В активе 25-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 9 матчах.

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