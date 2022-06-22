Медвежий угол

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Поплавская: нельзя забирать замок у Галкина. Он его заработал и платит налоги...

Поплавская: нельзя забирать замок у Галкина. Он его заработал и платит налоги...

Актриса Яна Поплавская считает неправильным отбирать у Аллы Пугачевой и Максима Галкина замок в деревне Грязь, так как артисты платят за него налоги.

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