В РФ намерены наказывать операторов за пропуск мошеннических звонков

РКН и Генпрокуратура намерены наказывать операторов за пропуск мошеннических звонков. Ведомства готовят поправки к закону «О связи», позволяющие отзывать лицензии у сотовых компаний за подобные нарушения.
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