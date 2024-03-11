WhatsApp пугает пользователей. Сообщения между мессенджерами небезопасны

WhatsApp внезапно выпустил экстренное предупреждение для всех пользователейWhatsApp, служба обмена сообщениями с более чем 2 миллиардами пользователей, выпустил критическое предупреждение о серьезной проблеме безопасности, связанной с предстоящим обновлением.
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