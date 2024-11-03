✅ В Крыму сообщили о загрузке отелей на 80% в межсезонье «Если говорить об итогах, в первую очередь ориентируемся на официальную статистику.
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✅ В Крыму сообщили о загрузке отелей на 80% в межсезонье «Если говорить об итогах, в первую очередь ориентируемся на официальную статистику.